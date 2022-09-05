Комітет Ради підтримав законопроєкт про добровільне взяття жінок на військовий облік
- Автор:
- Олег Панфілович
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Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони схвалив законопроєкт, який робить військовий облік жінок добровільним.
Про це повідомила нардеп Роксолана Підласа.
Законопроєкт підготували для розгляду в першому читанні. «Сподіваюсь на швидке голосування в залі», — додала вона.
Нардеп Марʼяна Безугла додала, що члени комітету вирішили попри те, що це питання в першу чергу стосується наказів Міністерства оборони, а не закону, підтримати добровільність військового обліку жінок, запропонувавши парламенту варіант законодавчих змін.
«Міноборони під протокол зазначило, що дата 1 жовтня 2022 в кожному разі буде змінена», — зазначила Безугла.
- 3 червня Кабмін скасував постанову від 1994 року про перелік спеціальностей, за якими жінки можуть бути взяті на військовий облік.
- 21 січня 2022 року Міністерство оборони підготувало новий наказ про військовий облік для жінок. Список професій, представниці яких мають стати на облік, суттєво скоротять. У новому наказі визначено лише 14 спеціальностей та 6 професій, отримання яких передбачатиме постановку на військовий облік. Вони будуть споріднені зі 100 військово-обліковими спеціальностями. Попередній перелік передбачав 35 професій та понад 200 військово-облікових спеціальностей.