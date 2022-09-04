В Україні починається нова хвиля COVID-19. Уряд планує дозволити друге бустерне щеплення

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«Бабель»

В Україні починається осіння хвиля коронавірусу, через це уряд планує дозволити друге бустерне щеплення для всіх охочих.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я та головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в інтервʼю Укрінформу.

За його словами, за останній тиждень було 11,5 тисячі нових випадків, а за тиждень до цього — 9,1 тисячі.

«Це очікувано, вже третій рік поспіль у вересні відбувається підвищення рівня захворюваності на COVID-19, і спадати він почне в березні-квітні, а може й на початку травня», — розповів Кузін.

За його словами, нині в Україні відбувається циркуляція штаму «Омікрон», але як буде мутувати вірус надалі — невідомо.

Відтак уряд планує дозволити для всіх охочих друге бустерне щеплення проти коронавірусу. Ймовірно, таке нововведення буде до середини вересня.

За словами Кузіна, оптимальний термін введення бустеру — від 6 до 9 місяців після базового курсу.

«У Європі, до прикладу, трохи інші механізми їхнього формування. Людина, яка пропустила бустер, вважається невакцинованою. Зараз деякі країни починають поступово повертати COVID-сертифікати», — резюмував він.