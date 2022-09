Новини

Reuters: Голові російського МЗС лаврову та його делегації не видали американські візи. Тепер вони можуть не потрапити на захід ООН

Автор: Анна Холоднова Дата: 17:25, 3 вересня 2022

Mariusz Cieszewski / Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland