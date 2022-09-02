Судно з українським зерном зняли з мілини — рух протокою Босфор відновлено
- Автор:
- Софія Телішевська
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Вантажне судно з українським зерном відбуксирували на якірну стоянку в Стамбулі після того, як воно сіло на мілину, на деякий час перекривши рух протокою Босфор.
Про це повідомляє Reuters.
Судно прямувало з України до Італії із 3 тисячами тонн кукурудзи, а ввечері 1 вересня через несправність сіло на мілину. Обійшлося без постраждалих.
Під час інциденту носова частина судна опинилася приблизно за 150 метрів від берега у жвавому районі Бебек.
У Стамбульському спільному координаційному центрі (JCC) повідомили, що турецька сторона провела екстрену операцію, після чого рух протокою відновили.
- Судно Lady Zehma під прапором Ліберії кинуло якір у бухті Бебек близько 21:00 через несправність керма.