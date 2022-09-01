NASA замовило у SpaceX Ілона Маска ще пʼять місій з астронавтами

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Billy Brown / Flickr

Космічне агентство США повідомило, що SpaceX запустить ще пʼять місій з астронавтами до Міжнародної космічної станції для NASA. Сума контракту становить $1,4 мільярда.

Про це повідомляє Reuters.

У NASA заявили, що такий крок дозволить агентству підтримувати безперервний доступ людини до МКС до 2030 року.

SpaceX і Boeing у 2014 році виграли багатомільярдні контракти NASA на розробку, випробування та регулярні польоти систем космічних капсул, які можуть доставляти астронавтів на космічну станцію та з неї.

Багаторазова капсула Crew Dragon від SpaceX здійснила п’ять місій з екіпажем для NASA. А от капсула Boeing CST-100 Starliner досі страждає від збоїв у програмному забезпеченні та несправностейклапанів, тому планує вперше відправити капсулу з астронавтами в лютому 2023 року.

Спочатку NASA призначило кожній компанії по шість місій з астронавтами, але на початку 2022 року через технічні проблеми Boeing агентство замовило у SpaceX ще три.