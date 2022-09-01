Танкер сів на мілину та заблокував рух Суецьким каналом. У 2023 році канал планують розширити
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Reuters
Нафтовий танкер сів на мілину через технічну несправність керма та заблокував рух Суецьким каналом ввечері 31 серпня.
Про це пише Reuters.
Судно Affinity V заблокувало південну частину каналу. Після опівночі за місцевим часом рух відновили. Зараз корабель йде на буксирі.
«Він тимчасово заблокував рух і тепер знову розвернувся на південь, але рухається повільно за допомогою буксира», — повідомила у Twitter служба моніторингу суден TankerTrackers.
Інцидент стався на односмуговій ділянці каналу, де в березні 2021 року сів на мілину вантажний корабель Ever Given. Після того, як Ever Given сів на мілину, в управлінні Суецького каналу оголосили, що прискорюють розширення та поглиблення каналу. Роботи планують завершити у 2023 році.
- 23 березня 2021 року судно MV Ever Given компанії Evergreen, яке йшло під прапором Панами, сіло на мілину на півдні Суецького каналу. 400-метровий контейнеровоз врізався в берег і повністю перекрив рух. Причиною аварії назвали сильний вітер і бурю.
- Через блокування каналу ціна на нафту почала зростати. 25 березня судноплавство каналом зупинили, а власник судна вибачився за перешкоджання світовій торгівлі.
- Ever Given зняли з мілини через шість днів — 29 березня. Однак Єгипет після інциденту заарештував судно до виплати компенсації. Спочатку влада вимагала майже мільярд доларів, проте потім, за повідомленнями Al Arabiya, погодилася на $540 мільйонів.
- Приблизно 15% світового судноплавства проходить через Суецький канал. Це найкоротший морський шлях між Європою і Азією.