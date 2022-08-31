У Саудівській Аравії жінку засудили до 45 років вʼязниці за пости у Twitter

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У Саудівській Аравії жінку засудили до 45 років увʼязнення за пости у Twitter. Це другий випадок такого штибу за серпень.

Про це повідомляє BBC.

Суд у справах про тероризм визнав Нуру бинт Саїд аль-Кахтані винною у «використанні інтернету для розриву соціальної структури» та «порушенні громадського порядку з використанням соціальних мереж». Про неї мало що відомо, крім того, що вона критикувала лідерів Саудівської Аравії.

«Ніщо в її судових документах не стосується будь-якого насильства чи злочинної діяльності. Звинувачення проти неї справді великі. Вони використовують закон про боротьбу з тероризмом і закон про боротьбу з кіберзлочинністю, який може криміналізувати будь-яку публікацію, яка навіть віддалено критикує уряд», — заявив Абдулла Алауд, директор з досліджень регіону Перської затоки у правозахисному центрі Dawn.

Британська правозахисна група ALQST також висловила серйозне занепокоєння з приводу вироку Кахтані, який був «заснований на її твітах».

«Як і побоювалися, ми спостерігаємо тривожне погіршення ситуації з правами людини в Саудівській Аравії», — йдеться у повідомленні.

Раніше в серпні Сальма аль-Шехаб, саудівська аспірантка Лідського університету, була засуджена до 34 років увʼязнення. Вона у соціальних мережах закликала до реформ та до звільнення відомих активістів та інтелектуалів, увʼязнених у ході придушення інакодумства під наглядом наслідного принца Мухаммеда бін Салмана. Тюремний термін для аль-Шехаб був найдовшим, який колись призначали мирному активісту в країні, поки не стало відомо про увʼязнення Кахтані.