Окупанти дали місії МАГАТЕ один день на Запорізькій АЕС

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Сьогодні, 31 серпня, місія Міжнародного агентства з атомної енергії вирушила з Києва до Запорізької АЕС, яка захоплена російськими військами. Там вони мають оцінити ситуацію і встановити постійне представництво.

Проте, як передає «РБК», окупанти дали місії на роботу один день.

Так званий голова окупаційної адміністрації Запоріжжя євген балицький заявив, що місія повинна «ознайомитися з роботою станції».

«Програму візиту розраховано на один день. Вони мають за один день переглянути роботу станції. Ті елементи, які вони скажуть, у процесі можна подивитися», — сказав він, додавши, що місія поїде до станції через окуповані Василівку та Енергодар.