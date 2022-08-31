Окупанти дали місії МАГАТЕ один день на Запорізькій АЕС
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Сьогодні, 31 серпня, місія Міжнародного агентства з атомної енергії вирушила з Києва до Запорізької АЕС, яка захоплена російськими військами. Там вони мають оцінити ситуацію і встановити постійне представництво.
Проте, як передає «РБК», окупанти дали місії на роботу один день.
Так званий голова окупаційної адміністрації Запоріжжя євген балицький заявив, що місія повинна «ознайомитися з роботою станції».
«Програму візиту розраховано на один день. Вони мають за один день переглянути роботу станції. Ті елементи, які вони скажуть, у процесі можна подивитися», — сказав він, додавши, що місія поїде до станції через окуповані Василівку та Енергодар.
- 29 серпня у МЗС України повідомляли, що 14 фахівців місії МАГАТЕ сфокусуються на трьох задачах на ЗАСЕ — фізичному захисті станції, ядерній безпеці та гарантіях нерозповсюдження ядерних матеріалів.
- Того ж дня російські окупанти заявили про обстріл даху спецкорпусу Запорізької АЕС, опублікувавши фото з дірками в даху. Компанія Maxar опублікувала супутникові знімки АЕС, на яких теж видно пошкодження даху. Пошкоджена будівля розташована поряд з ядерним реактором. Поблизу АЕС горять ліси.