ЗМІ: FIFA продала російським телеканалам права на трансляцію чемпіонату світу з футболу в Катарі

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Mike Hewitt - FIFA / FIFA via Getty Images

Міжнародний союз футбольних асоціацій (FIFA) продав право транслювати матчі Чемпіонату світу — 2022 у Катарі трьом російським телеканалам — ВГТРК, «Первый» і «Матч ТВ».

Про це пише «РБК-Спорт» із посиланням на джерела.

За можливість транслювати мундіаль телеканали заплатять по $13 млн. Компанія «Телеспорт» отримає $1 млн, оскільки виступила агентом при оформленні угоди.

Збірну росії виключено з плей-оф кваліфікації ЧС-2022 через повномасштабне вторгнення в Україну.