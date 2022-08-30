Розвідка: Росія перекинула в Україну до 5 тисяч «вагнерівців»
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Влада рф провалила приховану мобілізацію, тому міністерство оборони вирішило збільшити кількість найманців із лав приватних військових компаній.
За даними Головного управління розвідки Міноборони України, наразі на тимчасово окупованих українських територіях воюють до 5 тисяч бойовиків «ПВК Вагнера»/ «Ліга». Їх використовують як штурмові загони, які діють у першій лінії наступу.
- Раніше низка ЗМІ повідомляли, що у «ПВК Вагнера» для війни в Україні вербують російських вʼязнів. Їм обіцяють гроші та амністію. У наборі найманців нібито особисто брав участь «кухар путіна» євген пригожин, якого вважають куратором «ПВК Вагнера».
- Його бачили в окупованій Попасній, коли по базі «вагнерівців» завдали удару ЗСУ.