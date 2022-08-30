В ОП очікують, що конкурс на директора НАБУ закінчиться за 3 місяці
- Автор:
- Софія Телішевська
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НАБУ
Обрання директора Національного антикорупційного бюро України може відбутися за три місяці.
Про це в коментарі Інтерфаксу заявив заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов.
«22 вересня має розпочатися конкурс з обрання директора НАБУ. З урахуванням усіх процедур, мені здається, що він має завершитися протягом трьох місяців, десь так приблизно», — спрогнозував він.
За його словами, сам процес обрання директора НАБУ залежатиме від регламенту, який встановить конкурсна комісія, та кількості і тривалості етапів співбесід з кандидатами.
- Попередній директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник був призначений на цю посаду 16 квітня 2015 року указом пʼятого президента України Петра Порошенка. 16 квітня 2022 року термін його повноважень сплив, і НАБУ тимчасово очолив його перший заступник Гізо Углава.
- 22 серпня конкурсна комісія з відбору директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) провела своє перше установче засідання.