До фракції «Слуга народу» увійшли двоє нових депутатів. Що про них відомо
- Автор:
- Софія Телішевська
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Yevheniya Kravchuk / Facebook
Олександр Васюк та Валентина Короленко стали членами депутатської фракції «Слуга народу» замість Андрія Костіна та Ольги Совгирі, яких призначили на посади генпрокурора України та судді Конституційного суду відповідно.
Про це повідомила речниця фракції Юлія Палійчук.
За її словами, Васюк — юрист та громадський діяч, працював у команді на президентських та парламентських виборах. Має досвід співпраці з міжнародними організаціями у волонтерських, освітніх та професійних проєктах, а останнім часом активно працює над розширенням українсько-американських відносин.
А Короленко працювала юристкою та фінансисткою. У неї три вищі освіти та понад 14 років досвіду державної служби.
- 27 липня Верховна Рада погодила призначення народного депутата від «Слуги народу» Андрія Костіна на посаду генерального прокурора. Також представницю Ради у Конституційному суді Ольгу Совгирю обрали суддею КСУ. Відтак їхні місця в парламенті зайняли інші кандидати в депутати від «Слуги народу».