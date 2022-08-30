До фракції «Слуга народу» увійшли двоє нових депутатів. Що про них відомо

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Yevheniya Kravchuk / Facebook

Олександр Васюк та Валентина Короленко стали членами депутатської фракції «Слуга народу» замість Андрія Костіна та Ольги Совгирі, яких призначили на посади генпрокурора України та судді Конституційного суду відповідно.

Про це повідомила речниця фракції Юлія Палійчук.

За її словами, Васюк — юрист та громадський діяч, працював у команді на президентських та парламентських виборах. Має досвід співпраці з міжнародними організаціями у волонтерських, освітніх та професійних проєктах, а останнім часом активно працює над розширенням українсько-американських відносин.

А Короленко працювала юристкою та фінансисткою. У неї три вищі освіти та понад 14 років досвіду державної служби.