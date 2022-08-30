Мер Дніпра Філатов: Місто готує кілька сценаріїв проходження опалювального сезону

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Facebook / Borys Filatov

Влада Дніпра готує кілька сценаріїв проходження опалювального сезону в умовах війни.

Про це в інтервʼю «Бабелю» розповів мер міста Борис Філатов.

«Найближчим часом планую вийти зі зверненням до громадян щодо майбутнього опалювального сезону. У першу чергу все залежить від схеми теплопостачання в кожній конкретній територіальній громаді. Найпростіший приклад — Кременчук, який живився від однієї станції, що була на [Кременчуцькому] НПЗ. Його розбомбили, відповідно, місто повністю залишилося без тепла. Є Харків, Кривий Ріг, де потужності від 2—3 станцій. Дніпро готується», — сказав він.

Філатов також припустив «апокаліптичний» сценарій, якщо росіяни завдадуть ударів по всіх потужностях, що забезпечують місто теплом, проте назвав його малоймовірним з технічної точки зору.

«Для сценарію середньої важкості у нас є схема, як ми перемикатимемо наші потужності. Ми закуповуємо генератори, звертаємось до великих підрядників і промислових підприємств. Вони знімають генератори зі своїх потужностей та дають нам можливості перекинути їх на житлові масиви. Ми закуповуємо різні альтернативні види палива», — пояснив Філатов.

Також мер Дніпра розповів, що під час підготовки до опалювального сезону місто планує масово відключати від опалення бюджетні заклади, бібліотеки, школи. «Що меншим буде навантаження на опалювальну систему, то легше буде пережити зиму. Я з першого дня війни говорив, що в такій ситуації жінкам, літнім людям і дітям краще переїхати в безпечніше місце. Але при цьому мають працювати промислові підприємства, має створюватися продукція, працювати бізнес, сплачуватись податки. Ми не виграємо війну, якщо покладемо економіку», — підкреслив Філатов.