Експрезидента Молдови Додона залишили під домашнім арештом на четвертий місяць
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Wikimedia Commons
Суд у Молдові (Апеляційна палата) залишив колишнього президента Ігоря Додона під домашнім арештом ще на 30 днів — до 22 вересня.
Про це пише NewsMaker.
Додона звинувачують у корупції, держзраді та фінансуванні політичної партії злочинною організацією.
Апеляційна палата сьогодні розглядала клопотання адвокатів Додона про його звільнення. Сам Додон заявив, що добиватиметься звільнення, щоб боротися з владою. Проте судді вирішили залишити чинним рішення суду першої інстанції, залишивши Додона під арештом.
Засідання проходило на тлі протестів прихильників Додона.
- Додона затримали 24 травня. У нього пройшли обшуки у рамках справи про пасивну корупцію, незаконне збагачення, державну зраду та фінансування політичної партії злочинною організацією.
- За словами правоохоронців, щодо політика проводиться перевірка у звʼязку з відеозаписом, на якому він фігурує із Владом Плахотнюком — це молдовський державний та політичний діяч, бізнесмен і олігарх. Плахотнюк є фігурантом багатьох скандальних розслідувань як у Молдові, так і в рф. Його неодноразово звинувачували не лише в маніпулюванні політичними силами країни, але й у причетності до злочинної діяльності. У росії він є фігурантом трьох кримінальних справ, у Молдові — однієї.
- 27 червня Додону висунули ще одне звинувачення — у перевищенні повноважень. Справа стосується незаконних схем під час закупівлі електроенергії у 2008—2009 роках через компанію Energocom. Тоді Додон був міністром економіки та торгівлі.