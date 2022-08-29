Експрезидента Молдови Додона залишили під домашнім арештом на четвертий місяць

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Суд у Молдові (Апеляційна палата) залишив колишнього президента Ігоря Додона під домашнім арештом ще на 30 днів — до 22 вересня.

Про це пише NewsMaker.

Додона звинувачують у корупції, держзраді та фінансуванні політичної партії злочинною організацією.

Апеляційна палата сьогодні розглядала клопотання адвокатів Додона про його звільнення. Сам Додон заявив, що добиватиметься звільнення, щоб боротися з владою. Проте судді вирішили залишити чинним рішення суду першої інстанції, залишивши Додона під арештом.

Засідання проходило на тлі протестів прихильників Додона.