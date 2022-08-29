Початок тижня в Україні буде сонячним. На заході — прохолодно
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Victor Xok / Unsplash
Початок тижня в Україні буде сонячним і спекотним у більшості областей країни. На заході обіцяють прохолодну погоду, подекуди очікуються короткочасні дощі.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У вівторок, 30 серпня, короткочасні дощі очікуються у Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях. На заході країни температура вдень не перевищуватиме +27 °C. Майже така ж температура очікується і в центрі країни. На сході і півдні спекотно — до +33 °C. На півночі — до +28 °C.
У середу, 31 серпня, дощів не буде. Спека на сході і півдні триматиметься. На півночі та у центрі температура впаде до +25 °C, а на заході до +22 °C.
- Сьогодні, 29 серпня, у Черкаській, Хмельницькій, Чернівецькій, Кіровоградській, Київській, Житомирській та Сумській областях — +31…+32 °С. У південних областях буде спекотніше на 2–3 градуси, а в Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській синоптики прогнозують +33…+35 °С.