Норвегія витратить понад $200 мільйонів на закупівлю газу для України
- Автор:
- Анна Холоднова
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Getty Images
Премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що його країна витратить 2 мільярди норвезьких крон ($206 844 123), щоб українці могли купувати газ.
Про це повідомляє видання Finansavisen.
«Війна означає, що Україна має гостру потребу в зовнішній підтримці. Україна попросила Норвегію взяти на себе лідерську роль у забезпеченні доступу до енергоносіїв. Зараз ми стежимо за цим і пропонуємо витратити 2 мільярди норвезьких крон, щоб українці могли купувати газ восени і взимку», — сказав Стьоре.
У липні, під час візиту премʼєра Норвегії до Києва, він оголосив, що у 2022—2023 роках його країна збільшить допомогу Україні до 10 мільярдів норвезьких крон. Зараз Стьоре уточнив, що два з десяти мільярдів підуть на закупівлю газу для України у 2022 році.
«Наш внесок у закупівлю газу, серед іншого, допоможе зберегти тепло в лікарнях і школах в Україні цієї зими, а також дасть більше можливостей приготувати гарячу їжу», — сказав премʼєр-міністр Норвегії.
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