Мер Одеси Труханов виступає проти знесення памʼятника Катерині II. А ще він хоче домовлятися з росією

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Ратинський В'ячеслав / УНІАН

Міський голова Одеси Геннадій Труханов заявив, що він проти знесення памʼятника Катерині II. А ще він впевнений, що у війні проти росії Україні треба домовлятися, шукати компроміси та уникати конфронтації.

Про це мер Одеси сказав в інтервʼю італійському виданню «Corriere della Sera».

«Я проти знесення статуй. Навіть якщо ми руйнуємо пам’ятники, історія не змінюється. Знаю, що зібрано петицію з 25 тисячами підписів, але я чекаю. З такою логікою мені також прибрати пам’ятник Пушкіну чи Гагаріну? Це не має сенсу», — сказав Труханов журналістам.

На його думку, президент росії путін не відмовився від планів захоплення Одеси.

«Так, він спробує ще: він одержимий нашим містом. Він не хоче його бомбити, як Харків, він вимагає його цілим. Ні, я не песиміст, я думаю, що в підсумку ми переможемо. Але війна залишається довгою, важкою. Наш наступ на Херсон розвивається повільно, і путін продовжує сподіватися на оточення Одеси з півночі для з’єднання з Придністров’ям і фронтальний удар Чорноморського флоту з півдня», — зазначив Труханов.

Також міський голова Одеси вважає, що путін цілком може застосувати ядерну бомбу.

«Якщо його загнати в кут, він міг би навіть запустити атомну бомбу, я сподіваюся, що його генерали завадять цьому», — сказав мер.

Труханов вважає, що Україні в цій війні потрібно йти шляхом переговорів та уникати прямої конфронтації.

«Я вважаю, що важливо діяти політично, адже на кону життя мільйонів людей. Я не хочу, щоб мене неправильно зрозуміли. Очевидно, я мрію повернутися до наших кордонів 1991 року, але треба крок за кроком домовлятися, поступово шукати компроміси, уникати конфронтації», — наголосив Труханов.