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Марієнко Андрій / УНІАН

Російські окупанти у так званій «лнр» підготували розлогий документ під назвою «Структурний план уроку на тему «Моя історія».

Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки.

Ось як виглядають «документи» окупантів:

Саме з цього росіяни планують почати навчання школярів на тимчасово окупованих територіях України 1 вересня.

Запропонований окупантами «план» практично дослівно повторює виступи російських пропагандистів: Україну створив лєнін, української мови не існує, всі українські герої — злочинці, Україна має бути знищена.

Українські розвідники наводять кілька цитат з цього «документf», які суперечать не тільки історичним фактам, але й здоровому глузду:

«Захід, що відчуває себе світовою геополітичною периферією, прагне підірвати єдність і стабільність «Серцевинної Землі» — росії, понад 80% її громадян належать до одного триєдиного народу — це росіяни (великороси), українці (малороси) та білоруси, — східні словʼяни, спадкоємці Давньої Русі, хрещеної в Херсонесі князем Володимиром».

«Давній Русі, російській імперії та сучасній росії була вготована доля стати спадкоємицею великої Візантії, яка колись була центром всього цивілізованого світу, мала найбільшу культуру і глибоку релігійну традицію».

«Виникли центри ранньої російської державності: північний — у Старій Ладозі та майбутньому Новгороді, а згодом і південний — у майбутньому Києві».

«Грушевський почав конструювати український історичний міф, що обертався навколо Галичини, і видавати українською мовою газету для кожного випуску якої винаходив кілька нових «українських» слів».

«Більшовики вирішили створити свою Україну, але на комуністичний лад. Так виникла «Україна імені володимира ілліча лєніна»… Українська мова навʼязувалась людям насильно».

«Багато було тих, хто переписався в українці з карʼєрних міркувань — наприклад, майбутній генеральний секретар ЦК КПРС, багаторічний голова СРСР Леонід Ілліч Брежнєв, в анкетах 1920-х років був записаний «великоросом», а в анкетах 1930—1950-х років — «українцем».

«Післявоєнна радянська Україна була тишком-нишком захоплена цим злом, яке роздувалося іноземною пропагандою, у якій особливо вправлялися бандерівці, що осіли в Канаді».

«Перетворення України на «анти-росію» проводилося українською владою під прямим тиском США, ЄС та НАТО».

«Напружена боротьба, яка вимагає віддачі всіх сил, не може не закінчитися перемогою і звільненням наших земель і наших людей від терору бандерівців».