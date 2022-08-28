Окупанти випустили псевдоісторичну методичку для школярів. Там пишуть, що Україну створив лєнін, а українські слова вигадав Грушевський
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Марієнко Андрій / УНІАН
Російські окупанти у так званій «лнр» підготували розлогий документ під назвою «Структурний план уроку на тему «Моя історія».
Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки.
Ось як виглядають «документи» окупантів:
Саме з цього росіяни планують почати навчання школярів на тимчасово окупованих територіях України 1 вересня.
Запропонований окупантами «план» практично дослівно повторює виступи російських пропагандистів: Україну створив лєнін, української мови не існує, всі українські герої — злочинці, Україна має бути знищена.
Українські розвідники наводять кілька цитат з цього «документf», які суперечать не тільки історичним фактам, але й здоровому глузду:
- «Захід, що відчуває себе світовою геополітичною периферією, прагне підірвати єдність і стабільність «Серцевинної Землі» — росії, понад 80% її громадян належать до одного триєдиного народу — це росіяни (великороси), українці (малороси) та білоруси, — східні словʼяни, спадкоємці Давньої Русі, хрещеної в Херсонесі князем Володимиром».
- «Давній Русі, російській імперії та сучасній росії була вготована доля стати спадкоємицею великої Візантії, яка колись була центром всього цивілізованого світу, мала найбільшу культуру і глибоку релігійну традицію».
- «Виникли центри ранньої російської державності: північний — у Старій Ладозі та майбутньому Новгороді, а згодом і південний — у майбутньому Києві».
- «Грушевський почав конструювати український історичний міф, що обертався навколо Галичини, і видавати українською мовою газету для кожного випуску якої винаходив кілька нових «українських» слів».
- «Більшовики вирішили створити свою Україну, але на комуністичний лад. Так виникла «Україна імені володимира ілліча лєніна»… Українська мова навʼязувалась людям насильно».
- «Багато було тих, хто переписався в українці з карʼєрних міркувань — наприклад, майбутній генеральний секретар ЦК КПРС, багаторічний голова СРСР Леонід Ілліч Брежнєв, в анкетах 1920-х років був записаний «великоросом», а в анкетах 1930—1950-х років — «українцем».
- «Післявоєнна радянська Україна була тишком-нишком захоплена цим злом, яке роздувалося іноземною пропагандою, у якій особливо вправлялися бандерівці, що осіли в Канаді».
- «Перетворення України на «анти-росію» проводилося українською владою під прямим тиском США, ЄС та НАТО».
- «Напружена боротьба, яка вимагає віддачі всіх сил, не може не закінчитися перемогою і звільненням наших земель і наших людей від терору бандерівців».
- Раніше Служба безпеки України опублікувала методички для російських чиновників, у яких їх вчать, як пояснювати війну росії проти України. «Один із головних наказів фсб — хвалити путіна. Адже це нібито він «особисто захистив росію від знищення, а росіян — він стояння на колінах», — цитують документи в СБУ.