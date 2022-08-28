ЗМІ: Німеччина може націоналізувати філію російського «Газпрому»
- Автор:
- Анна Холоднова
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Vitaly Nevar \ TASS via Getty Images
Федеральний уряд Німеччини створив холдингову компанію, щоб мати можливість націоналізувати німецьку філію російської державної компанії «Газпром» — Gazprom Germania в найкоротші терміни.
Про це повідомляє німецьке видання Welt.
Федеральне міністерство економіки Німеччини підтвердило, що їм відомо про заснування такої компанії.
«Це було підготовлено в травні 2022 року винятково як запобіжний захід для будь-яких заходів з реструктуризації», — сказала журналістам речниця міністерства.
Згідно з партнерською угодою, що є в розпорядженні журналістів, керуючими директорами компанії стали два юристи німецького підрозділу міжнародної юридичної фірми компанії CMS Hasche Sigle.
Німецький уряд взяв Gazprom Germania під контроль у квітні 2022 року. Згодом компанію перейменували на Securing Energy for Europe (SEFE). Вона досі перебуває під наглядом Федерального мережевого агентства Німеччини.
- З 16 червня «Газпром» скоротив поставки газопроводом «Північний потік» до 40% від номінальної потужності, пояснивши це тим, що Канада через санкції не повернула турбіну, необхідну для газопроводу. Канада зробила виняток із санкцій проти росії, відремонтувала турбіну і відправила її до Німеччини, проте росія її досі не забрала. На тлі цього російський «Газпром» скоротив поставки газу «Північним потоком» до 20% потужності труби.
- Дослідження показало, що росія відправляє великі обсяги природного газу просто в повітря. Станція, розташована поблизу кордону з Фінляндією, щодня спалює газу приблизно на $10 мільйонів.