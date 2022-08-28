ЗМІ: Німеччина може націоналізувати філію російського «Газпрому»

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Vitaly Nevar \ TASS via Getty Images

Федеральний уряд Німеччини створив холдингову компанію, щоб мати можливість націоналізувати німецьку філію російської державної компанії «Газпром» — Gazprom Germania в найкоротші терміни.

Про це повідомляє німецьке видання Welt.

Федеральне міністерство економіки Німеччини підтвердило, що їм відомо про заснування такої компанії.

«Це було підготовлено в травні 2022 року винятково як запобіжний захід для будь-яких заходів з реструктуризації», — сказала журналістам речниця міністерства.

Згідно з партнерською угодою, що є в розпорядженні журналістів, керуючими директорами компанії стали два юристи німецького підрозділу міжнародної юридичної фірми компанії CMS Hasche Sigle.

Німецький уряд взяв Gazprom Germania під контроль у квітні 2022 року. Згодом компанію перейменували на Securing Energy for Europe (SEFE). Вона досі перебуває під наглядом Федерального мережевого агентства Німеччини.