The Washington Post: Пентагон розширив поставки зброї морем для України

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Міністерство оборони США розширило використання морських суден для доставки зброї в Україну. Раніше це робили переважно літаками.

Про це пише The Washington Post.

Пентагон почав надсилати деяке військове обладнання морем уже через кілька тижнів після повномасшитабного вторгнення росії в Україну, але значно розширив такі поставки весною, коли Сполучені Штати почали передавати Україні артилерійські гаубиці та інше важке озброєння, для якого потрібно стабільно надсилати боєприпаси великого калібру.

«Коли ми почали забезпечувати їх гаубицями, ми знали, що нам знадобиться більше боєприпасів. Отже ми могли планувати трохи наперед, і потім почати використовувати більше морського транспорту, щоб забезпечити таку підтримку та доставляти її туди іноді навіть раніше за запит», — сказав журналістам заступник директора з операцій у Транспортному командуванні США Стівен Путхофф.

Таке рішення позначило новий етап у кампанії після того, як Україна відбила атаки російської армії на Київ і стало зрозуміло, що війна може тривати місяці.

Військові посадовці США відмовилися розповісти WP про конкретні маршрути доставки зброї в Україну, але уточнили, що частина зброї, що надходить із континентальної частини Сполучених Штатів, потрапляє безпосередньо на поле бою, а іншу використовують для поповнення американських запасів в інших країнах Європи, звідки США зняли поставки для озброєння України.

Літаки дійсно можуть досягати Європи зі Сполучених Штатів набагато швидше, водночас кораблі можуть перевозити величезну кількість вантажу — це дозволить Україні створити більший арсенал для майбутніх кампаній у війні проти росії.