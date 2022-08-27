Польща і Чехія погодились патрулювати небо Словаччини. Це дозволить словакам передати Україні свої МіГ-29

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Словаччина підписала угоду, згідно з якою країни-члени НАТО — Чехія та Польща — патрулюватимуть її небо. Причиною цьому стало виведення з експлуатації радянських МіГ-29.

Міністр оборони Словаччини Ярослав Над заявив про готовність надіслати 11 винищувачів МіГ в Україну, але угоду ще не підписали, повідомляє Reuters.

«Є політична воля, і є сенс допомогти тим, хто потребує допомоги. Ця можливість розглядається, і коли буде домовленість, ми повідомимо вам», — зазначив міністр.

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Словаччина з населенням 5,4 мільйона вже передала систему ППО С-300, військові вертольоти серії Мі, самохідні гаубиці та реактивні системи залпового вогню «Град». Цього тижня вона заявила, що надішле 30 гусеничних бойових машин піхоти BVP-1.

Над, який оцінив МіГ приблизно в €300 мільйонів ($299 мільйонів), сказав, що Словаччина проситиме певну фінансову чи матеріальну компенсацію на підтримку модернізації своїх військ.

Згідно із суботньою угодою, сусідні Чехія та Польща охоронятимуть небо Словаччини з вересня, а вона очікує на поставки 14 нових винищувачів F-16 американського виробництва. Угоду про F-16 підписали у 2018 році, а літаки повинні поставити у 2024-му.