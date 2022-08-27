Уряд дозволив морякам виїжджати за кордон — але за погодженням із військкоматом
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Ministry of Defense of Ukraine / Flickr
Уряд дозволи морякам перетинати кордон лише за погодженням територіального центру комплектування (військкомат). Кабмін ухвалив відповідне рішення на засіданні 27 серпня.
Виїжджати за кордон можна буде чоловікам, які є членами екіпажів морських і річкових суден та продовжують працювати на суднах, а також студентам (курсантам) закладів освіти, які мають пройти практичну підготовку на судні.
Україна — один зі світових лідерів за кількістю висококваліфікованих моряків. У світовому торговельному мореплавстві працює понад 100 тисяч українців, тож таке рішення дозволить забезпечити роботою тисячі моряків та збільшити надходження до бюджету, пояснив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.
- З 1 вересня представники українського бізнесу зможуть виїжджати за кордон на термін до 7 днів. Заявку на виїзд можна буде оформляти через портал «Дія» — буде механізм «єВідрядження». Підприємець буде вносити 200 тисяч гривень застави на власний рахунок в Ощадбанку. Ці гроші йому повернуть після того, як людина, що була у відрядженні, повернеться до України. У разі порушення умов відрядження заставу перекажуть на потреби Міністерства оборони, а підприємство не зможе більше ніколи оформити нові дозволи на виїзд співробітників за кордон, а діючі скасують.