Україна експортувала «зерновим коридором» вже мільйон тонн продовольства

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Lutz Wernitz / Unsplash

Українські порти експортували перший мільйон тонн продовольства за 25 днів роботи «зернового коридору».

Про це 27 серпня повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

Продовольство вивозили 44 суднами з портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний». Врожай доставили до 15 країн світу.

Це лише третина обсягу, який Україна розраховує експортувати в найближчий місяць портами. Наступними тижнями обсяги наростатимуть значно швидше, запевнив Найєм.