У Twitter зʼявилися подкасти

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У соцмережі Twitter зʼявилися подкасти.

Про це компанія повідомила у своєму блозі.

Поки подкасти доступні лише англомовній аудиторії. Twitter додав у меню нову вкладку — Spaces. У ній знаходяться аудіокімнати, які йдуть у прямому ефірі або вже записані, а також самі подкасти. Слухачі можуть оцінити їх лайками або дизлайками.

У Spaces поки представлені «найпопулярніші подкасти у світі», які саме — у Twitter не вказують. Поки соцмережа їх тестує, коли вони стануть доступними для широкого загалу — невідомо.