Комітет Ради звернувся до Держкіно щодо скасування наказу про «реорганізацію» Довженко-Центра

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Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради одноголосно ухвалив рішення звернутися до уряду та Держкіно щодо скасування наказу про реорганізацію Довженко-Центра.

Про це 26 серпня повідомив міністр культури Олександр Ткаченко і перерахував, що його не влаштовує у цій ситуації.

Так, перше питання — це збереження музейної колекції, яку повинна зберігати відповідна інституція або зі статусом музею, або зі статусом музею-архіву. Так само за колекцією мають доглядати відповідні фахівці.

Друге питання — невизначеність керівництва Довженко-Центра щодо того чи вони музей, чи комерційне підприємство, яке може заробляти гроші на непрофільній активності, здаючи в оренду майна.

«У будь-якому разі питання реорганізації Довженко-Центра не повинно проводитись в такий спосіб та підхід», — наголосив Ткаченко.

Він додав, що Мінкультури буде тримати руку на пульсі в цій ситуації і не дозволить розпорошення кіноколекції.

Довженко-Центр з 1996 року працює як фільмофонд. У нього на зберіганні перебувають 60 283 одиниці фільмових матеріалів — ігрових, анімаційних, документальних та науково-популярних стрічок здебільшого українського виробництва. Довженко-Центр обʼєднує сучасне фільмосховище, єдину в Україні кінокопіювальну лабораторію, Музей кіно, паперовий кіноархів, медіатеку та власне видавництво, а також зберігає, досліджує і поширює національну кіноспадщину в Україні та за кордоном.