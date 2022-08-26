Комітет Ради звернувся до Держкіно щодо скасування наказу про «реорганізацію» Довженко-Центра
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради одноголосно ухвалив рішення звернутися до уряду та Держкіно щодо скасування наказу про реорганізацію Довженко-Центра.
Про це 26 серпня повідомив міністр культури Олександр Ткаченко і перерахував, що його не влаштовує у цій ситуації.
Так, перше питання — це збереження музейної колекції, яку повинна зберігати відповідна інституція або зі статусом музею, або зі статусом музею-архіву. Так само за колекцією мають доглядати відповідні фахівці.
Друге питання — невизначеність керівництва Довженко-Центра щодо того чи вони музей, чи комерційне підприємство, яке може заробляти гроші на непрофільній активності, здаючи в оренду майна.
«У будь-якому разі питання реорганізації Довженко-Центра не повинно проводитись в такий спосіб та підхід», — наголосив Ткаченко.
Він додав, що Мінкультури буде тримати руку на пульсі в цій ситуації і не дозволить розпорошення кіноколекції.
Довженко-Центр з 1996 року працює як фільмофонд. У нього на зберіганні перебувають 60 283 одиниці фільмових матеріалів — ігрових, анімаційних, документальних та науково-популярних стрічок здебільшого українського виробництва. Довженко-Центр обʼєднує сучасне фільмосховище, єдину в Україні кінокопіювальну лабораторію, Музей кіно, паперовий кіноархів, медіатеку та власне видавництво, а також зберігає, досліджує і поширює національну кіноспадщину в Україні та за кордоном.
- 17 серпня 2022 року Національний центр Олександра Довженка заявив, що Державне агентство України з питань кіно видало наказ про його реорганізацію, який, по суті, означає ліквідацію установи. Усі фільми з колекції та майно Центру мають передати Державній установі «Науковий центр кінематографії України», яку створили за часів Януковича. Міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що «не йдеться про ліквідацію, а тільки про реорганізацію». Громадська рада при Держкіно вимагає відкликати рішення про реорганізацію центру.
- У самому Держкіно запевняють, що не ліквідовують Довженко-Центр — лише заберуть частину функцій, і нікого не звільнятимуть.
- Довженко-Центр вивели зі сфери управління Міністерства культури та інформаційної політики та передали Держкіно за рішенням Кабміну наприкінці січня 2022 року.