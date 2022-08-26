В Україні з листопада наркотичні лікарські засоби почнуть відпускати за електронним рецептом
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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danilo.alvesd / Unsplash
В Україні посилюють контроль за продажем ліків, що містять наркотичні засоби та психотропні речовини — з листопада на них потрібен буде електронний рецепт.
Про це Міністерство охорони здоровʼя повідомило 26 серпня.
Так, із випискою електронного рецепта пацієнту надходитиме смс із номером рецепта та унікальним кодом, які він має повідомити фармацевту в аптеці для отримання препарату.
Також передбачається перехідний період для медичних закладів. Лікарі закладів, які підключені до електронної системи охорони здоров’я, повинні будуть призначати ці ліки за електронними рецептами. А в разі відсутності підключення до Електронної системи охорони здоровʼя — за паперовими рецептам на бланках форми № 3.
Водночас для відпуску таких препаратів за е-рецептом аптеки, що мають відповідну ліцензію на відпуск наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, повинні обов’язково зареєструватися в ЕСОЗ.
«Наркотичні препарати за електронним рецептом — ще один крок цифровізації медичної сфери. І цей крок спрямований першочергово на покращення доступу до ліків, які полегшують самопочуття пацієнтів зі складними захворюваннями», – заявила заступниця міністра охорони здоров’я з цифрового розвитку Марія Карчевич.
Таким чином, з листопада в Україні запрацює другий етап впровадження електронного рецепта на відпуск рецептурних препаратів. Наступний крок — впровадження електронного рецепта на всі рецептурні препарати – очікується в 2023 році.
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