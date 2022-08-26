BBC: На кордоні з Фінляндією росія щодня спалює газ на $10 мільйонів. Це загрожує арктичним льодовикам

Новини

Yle

Дослідження показало, що росія відправляє великі обсяги природного газу просто в повітря. Станція, розташована поблизу кордону з Фінляндією, щодня спалює газ приблизно на $10 мільйонів.

Про це пише BBC News.

Аналіз Rystad Energy показав, що росіяни щодня спалюють у факелі близько 4,34 мільйона кубічних метрів газу. Паливо надходить із нового заводу зрідженого природного газу «Портова», розташованого поблизу компресорної станції на початку газопроводу «Північний потік-1». Через нього газ транспортують морем до Німеччини. Посол Німеччини у Великій Британії Мігель Бергер зазначив, що росія робить це, тому що не може продавати газ в іншому місці.

Супутникові знімки системи моніторингу пожеж NASA, показали, що на компресорній станції «Портова» російської компанії «Газпром» щодня з 17 червня горить полумʼя. Мешканці муніципалітету Віролахті у Фінляндії теж повідомляли, що бачили вогонь, що вирує за російським кордоном.

Хоча спалювання газу є звичайним явищем на переробних підприємствах — зазвичай це відбувається з технічних міркувань або міркувань безпеки, — масштаб спалювання газу росією збентежив експертів.

«Я ніколи не бачила, щоб факел ЗПГ так горів. Приблизно від червня ми спостерігали цей величезний пік, і він просто не зникав. Він залишався аномально високим», — сказала експерт із супутникових даних з Університету Маямі в Огайо доктор Джессіка Маккарті.

Генеральний директор компанії Capterio Марк Девіс вважає, що ці спалахи не випадкові. На його думку, це навмисне рішення, яке прийняли з експлуатаційних міркувань.

«Оператори дуже часто не наважуються фактично закривати об’єкти, побоюючись, що їхній запуск може бути технічно складним або дорогим, і, ймовірно, це так і в цьому випадку», — сказав він журналістам.

Імовірно, російський «Газпром» мав намір використати цей газ для виробництва на новому заводі. У росіян могли виникнути проблеми, тож вони мали найбезпечніший варіант — спалити його на факелі.

Це також може бути результатом торгового ембарго Європи у відповідь на війну росії в Україні.

«Таке тривале спалювання може означати, що їм бракує деякого обладнання», — сказав професор енергетичної інженерії з Фінського університету LUT Еса Ваккілайнен.

«Отже через торговельне ембарго вони не можуть виготовляти високоякісну арматуру, необхідну для переробки нафти та газу. Можливо, якісь клапани зламані, і вони не можуть їх замінити», — додав він.

«Хоча точні причини спалювання невідомі, обсяги, викиди та місцерозташування факельного спалювання є видимим нагадуванням про домінування росії на енергетичних ринках Європи», — сказав Сіндре Кнутссон з Rystad Energy.

Науковці стурбовані великими обсягами вуглекислого газу та сажі, які зʼявляються в повітрі, — вони можуть посилити танення арктичного льоду. Адже, окрім щоденного вивільнення близько 9 000 тонн CO2 з цього факелу, спалювання спричиняє інші значні проблеми. Внаслідок неповного спалювання газу частинки сажі рухаються в повітрі.

«Особливе занепокоєння при спалюванні в арктичних широтах викликає рух сажі на північ, де вона осідає на снігу й льоду та значно прискорює танення», — сказав професор з Карлтонського університету в Канаді Метью Джонсон.