Розслідування: російська армія розгорнула щонайменше 21 фільтраційний табір на окупованій Донеччині
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Getty Images / «Бабель»
Російські війська розгорнули на території окупованої Донеччини щонайменше 21 фільтраційний табір. Усі вони виконують різні функції.
Про це йдеться у розслідуванні Єльського університету на замовлення Держдепу США.
За даними дослідників, різні місця для фільтрації призначені для різних функцій. Зокрема, вони проводять роботи з реєстрації, утримання під вартою, повторного допиту та затримання.
Автори розслідування спілкувалися з багатьма людьми, які пройшли через ці фільтраційні табори і змогли створити мапу будівель, які використовуються для фільтрації. Їх знайшли щонайменше 21, з яких 4 були в окупованому Донецьку. Також фільтраційні табори виявили в Єнакієвому, Макїівці, Безіменному, Докучаєвську, Козацькому, Мангуші, Нікольському, Василівці, Новоазовську, Старобешевому, Бугасі та Оленівці. В останній розташована колонія.
У цій колонії, за даними дослідників, тримають дві групи людей: захоплених у полон захисників Маріуполя та цивільних, які не пройшли фільтрацію. Зокрема там тривали волонтерів, які допомагали евакуйовувати людей із оточеного міста. Ті, хто змогли вибратися звідти, розповідали про переповнені камери, недостатню кількості місць для лежання, обмежений або відсутній доступ до води та гігієнічних засобів, недостатнє та нерегулярне харчування, примусову праця, побиття та тортури.
Також розслідувачі виявили біля цієї колонії дві земельних ділянки, на яких були помітні сліди робіт. Вони схожі на місця масових поховань. Один із тих, хто побував у цій колонії, розповідав дослідникам, що його співкамерника змушували копати могили.
Перше таке потенційне кладовище зʼявилося приблизно між 26 березня та 11 квітня. У період з 25 квітня до 6 липня не видно жодних свідчень подальших робіт на цій ділянці.
Згодом 27 липня зʼявляється ще одна земельна ділянка, яка дуже схожа на місце масового поховання. Через два дні після цього у колонії стався вибух, під час якого загинули, за даними росії, 50 українських військовополонених.
- Уночі 29 липня в колонії в окупованому місті Оленівка Донецької області, де росіяни утримували українських військовополонених з «Азовсталі», пролунали вибухи. Росіяни заявили, що це ЗСУ вдарили з HIMARS. Однак Генеральний штаб України заявив, що СІЗО обстріляли самі ж росіяни, щоб звинуватити Україну у «воєнних злочинах», а також приховати тортури над полоненими та розстріли. Від обстрілу загинули близько 50 українських військовополонених, 130 отримали поранення. Попередньо, росіяни вдарили з термобаричної зброї.
- Вибухи сталися на території промзони, в новозбудованому приміщенні, яке мали спеціально обладнати для утримання полонених, яких вивели з «Азовсталі». Обладнувати будівлю закінчили 27 липня, після чого в неї перевели частину полонених українських захисників. Українська військова розвідка заявила, що вибух влаштували найманці «ПВК Вагнера» за вказівкою власника ПВК — «кухаря путіна» євгена пригожина. Організацію та власне теракт вони не узгодили з керівництвом міністерства оборони рф.