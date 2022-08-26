Розслідування: російська армія розгорнула щонайменше 21 фільтраційний табір на окупованій Донеччині

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Російські війська розгорнули на території окупованої Донеччини щонайменше 21 фільтраційний табір. Усі вони виконують різні функції.

Про це йдеться у розслідуванні Єльського університету на замовлення Держдепу США.

За даними дослідників, різні місця для фільтрації призначені для різних функцій. Зокрема, вони проводять роботи з реєстрації, утримання під вартою, повторного допиту та затримання.

Автори розслідування спілкувалися з багатьма людьми, які пройшли через ці фільтраційні табори і змогли створити мапу будівель, які використовуються для фільтрації. Їх знайшли щонайменше 21, з яких 4 були в окупованому Донецьку. Також фільтраційні табори виявили в Єнакієвому, Макїівці, Безіменному, Докучаєвську, Козацькому, Мангуші, Нікольському, Василівці, Новоазовську, Старобешевому, Бугасі та Оленівці. В останній розташована колонія.

У цій колонії, за даними дослідників, тримають дві групи людей: захоплених у полон захисників Маріуполя та цивільних, які не пройшли фільтрацію. Зокрема там тривали волонтерів, які допомагали евакуйовувати людей із оточеного міста. Ті, хто змогли вибратися звідти, розповідали про переповнені камери, недостатню кількості місць для лежання, обмежений або відсутній доступ до води та гігієнічних засобів, недостатнє та нерегулярне харчування, примусову праця, побиття та тортури.

Також розслідувачі виявили біля цієї колонії дві земельних ділянки, на яких були помітні сліди робіт. Вони схожі на місця масових поховань. Один із тих, хто побував у цій колонії, розповідав дослідникам, що його співкамерника змушували копати могили.

Перше таке потенційне кладовище зʼявилося приблизно між 26 березня та 11 квітня. У період з 25 квітня до 6 липня не видно жодних свідчень подальших робіт на цій ділянці.

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Згодом 27 липня зʼявляється ще одна земельна ділянка, яка дуже схожа на місце масового поховання. Через два дні після цього у колонії стався вибух, під час якого загинули, за даними росії, 50 українських військовополонених.