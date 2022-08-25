WSJ: Пентагон створить місію для допомоги Україні у війні та призначить відповідального генерала

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Alex Wong / Staff

Пентагон на тлі виділення Україні довгострокової військової допомоги на $3 мільярди планує створити відповідну місію та призначити відповідального генерала.

Про це пише The Wall Street Journal.

Створення місії формально означатиме, що американська армія бере участь у конкретних бойових задачах на стороні України. Місія насамперед відповідатиме за матеріальне забезпечення та навчання військових. Очікується, що про створення місії оголосять протягом кількох тижнів. Тоді ж для місії оберуть назву. Імовірно, вона нагадуватиме назви попередніх місій Пентагону в Іраку та Афганістані — «Іракська свобода» і «Незламна свобода».

WSJ пише, що створення місії має велике бюрократичне значення, оскільки передбачатиме довготривале цільове фінансування, спеціальну оплату для американських військових і нагороди для них за участь в українській операції.

Українську місію очолить дво- або тризірковий генерал.