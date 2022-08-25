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У столиці Латвії демонтували 79-метровий радянський обеліск. Знесення всіх елементів меморіалу тривало три дні

Автор:
Костя Андрейковець
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У столиці Латвії демонтували останній елемент радянського меморіального комплексу в парку Перемоги, що стало завершенням робіт із демонтажу монумента.

Про це повідомляє Delfi.

Демонтаж тривав три дні. У понеділок, 22 серпня, почалися підготовчі роботи. У вівторок, 23 серпня, знесли групу скульптур, що зображують радянських воїнів, а в середу, 24 серпня, скульптуру, що втілює образ Ніки. Сьогодні демонтували 79-метровий обеліск — він впав у басейн, викликавши бурні оплески присутніх.