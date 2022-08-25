Міністр оборони Британії: Армія рф втратила в Україні понад 80 тисяч військових — загиблими, пораненими та дезертирами

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PA Media

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що армія росії у війні з Україною втратила понад 80 тисяч військових.

Про це він сказав в інтервʼю газеті Evening Standard.

«Ми погоджуємося, що російські втрати — якщо обʼєднати загибель, поранення та дезертирство — це понад 80 тисяч людей з їхніх збройних сил. Це 80 тисяч за шість місяців проти 15 тисяч осіб, яких вони втратили за десять років в Афганістані», — заначив Бен Воллес.

Міністр оборони Великої Британії додав, що росія зараз перебуває в «дуже крихкому становищі». За його словами, прогрес рф можна виміряти «в метрах на тиждень, а не в милях».

Відповідаючи на запитання про те, чи зможе Україна повернути території, які окупувала росія, Воллес зазначив, що Україна йде до цього.