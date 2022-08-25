Міністр оборони Британії: Армія рф втратила в Україні понад 80 тисяч військових — загиблими, пораненими та дезертирами
- Автор:
- Анна Холоднова
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PA Media
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що армія росії у війні з Україною втратила понад 80 тисяч військових.
Про це він сказав в інтервʼю газеті Evening Standard.
«Ми погоджуємося, що російські втрати — якщо обʼєднати загибель, поранення та дезертирство — це понад 80 тисяч людей з їхніх збройних сил. Це 80 тисяч за шість місяців проти 15 тисяч осіб, яких вони втратили за десять років в Афганістані», — заначив Бен Воллес.
Міністр оборони Великої Британії додав, що росія зараз перебуває в «дуже крихкому становищі». За його словами, прогрес рф можна виміряти «в метрах на тиждень, а не в милях».
Відповідаючи на запитання про те, чи зможе Україна повернути території, які окупувала росія, Воллес зазначив, що Україна йде до цього.
- У Генеральному штабі ЗСУ 25 серпня зазначили, що за 183 дні повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 45 850 військових.
- 8 серпня заступник міністра оборони США Колін Каль заявив, що російська армія втратила в Україні близько 70—80 тисяч військових. Сюди входять як поранені, так і загиблі.