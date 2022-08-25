Мінекономіки прогнозує зростання української економіки у 2023 році на понад 15%

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Міністерство економіки України прогнозує у наступному році серйозне зростання українського ВВП. Наразі розрахунки показують ріст на 15,5%.

Про це розповіла міністр економіки Юлія Свириденко в інтервʼю Reuters.

За її словами, зараз уряд розраховує макроекономічні показники для початку перемовин із МВФ про нову кредитну програму. Вона підкреслила, що прогнози на 2023 рік дуже різняться — від падіння на 0,4% до зростання на 15,5%. Цього року українська економіка впаде на 30—35%.

«Ми розуміємо, що маємо підтримувати економіку в русі. Дуже важко робити нові прогнози через невизначеність. Це повністю залежить від воєнного сценарію», — додала Свириденко.

Вона не назвала суму, яку Україна прагнутиме отримати від МВФ, однак підкреслила, що нова програма має бути «масштабною» і її потрібно узгодити якомога швидше.