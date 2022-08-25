За шість місяців війни ЗСУ ліквідували 45 850 російських окупантів

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У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 183 дні повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 45 850 осіб, а також:

1 929 танків;

4 245 бойових броньованих машин;

1 037 артилерійських систем;

272 реактивні системи залпового вогню;

148 засобів ППО;

234 літаки;

202 гелікоптери;

828 безпілотників оперативно-тактичного рівня;

196 крилатих ракет;

15 кораблів/катерів;

3 160 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн;

99 одиниць спеціальної техніки.

Минулої доби найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.