За шість місяців війни ЗСУ ліквідували 45 850 російських окупантів
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty / Anadolu Agency / Contributor
У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 183 дні повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 45 850 осіб, а також:
- 1 929 танків;
- 4 245 бойових броньованих машин;
- 1 037 артилерійських систем;
- 272 реактивні системи залпового вогню;
- 148 засобів ППО;
- 234 літаки;
- 202 гелікоптери;
- 828 безпілотників оперативно-тактичного рівня;
- 196 крилатих ракет;
- 15 кораблів/катерів;
- 3 160 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн;
- 99 одиниць спеціальної техніки.
Минулої доби найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
- Уночі на півдні ЗСУ вдарили по Каховському мосту та системах ППО росіян, а також знищили склад БК і уразили командно-спостережний пункт.