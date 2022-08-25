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За шість місяців війни ЗСУ ліквідували 45 850 російських окупантів

Автор:
Софія Телішевська
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Getty / Anadolu Agency / Contributor

У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 183 дні повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 45 850 осіб, а також:

Минулої доби найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.