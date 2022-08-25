Німеччина затвердила зимові заходи щодо енергозбереження. Країна зменшує залежність від російського газу

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Уряд Німеччини затвердив комплекс заходів щодо енергозбереження на зиму, які обмежать використання освітлення та опалення. Країна прагне скоротити використання газу на 2% за допомогою нових правил.

Про це повідомляє BBC.

Міністр економіки Німеччини заявив, що правила можуть заощадити приватним домогосподарствам, компаніям та державному сектору близько €10,8 мільярдів за два роки.

Так, починаючи з вересня, громадські будівлі за винятком лікарень, опалюватимуться не більше ніж до 19 градусів тепла, а в підʼїздах, коридорах та фойє може бути повністю відключено опалення. Громадські памʼятники та будівлі також не підсвітлюватимуться, а підприємствам можуть заборонити підсвітлювати свої магазини вночі.

Підігрів приватного басейну також може бути заборонено. І країна віддаватиме пріоритет вантажу вугілля та нафти перед пасажирськими перевезеннями залізницею, а це означає, що пасажирам доведеться чекати.

«Зараз у нас брак рейок. Це означає, що якщо тимчасово будуть потрібні додаткові перевезення палива, нам доведеться віддати їм пріоритет», — сказав міністр транспорту Фолькер Віссінґ.

Німеччина також планує проводити рекламні кампанії, щоби розповісти місцевим жителям, як вони можуть скоротити власне споживання. І на тлі побоювань щодо зимового дефіциту країна будує два термінали зрідженого природного газу на узбережжі Північного моря для покращення зберігання.

Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що його країна хоче «якнайшвидше звільнитися від лещат російського імпорту енергоресурсів». Але він додав: «Загалом [нові] заходи заощаджують енергію. Однак не настільки, щоб ми могли сидіти склавши руки і говорити: «Цього достатньо зараз».

Такі рішення уряду — це частина зусиль щодо зниження залежності країни від російського газу. До того, як росія вторглася в Україну, Німеччина отримувала 55% свого газу з рф, але зараз скоротила цю частку до 35% та пообіцяла повністю припинити імпорт. Тим не менш, Німеччина залишається величезним ринком для москви і заплатила майже €9 мільярдів за російську нафту та газ у перші два місяці війни. Росія своєю чергою скоротила потоки газу ключовим газопроводом «Північний потік-1» до Німеччини до 40% пропускної спроможності, що викликає побоювання, що вона може перекрити крани цієї зими.

Більшість країн-членів Європейського Союзу зобовʼязалися добровільно скоротити використання газу на 15% цієї зими. Іспанія вже запровадила правила, що обмежують використання систем кондиціювання та опалення в громадських та великих комерційних будівлях. Швейцарська комісія з електроенергії взагалі рекомендувала домогосподарствам запастися свічками на випадок відключення електрики через зміни у постачанні в росії.