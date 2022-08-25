Росіяни всю ніч били по Дніпропетровщині, серед поранених троє дітей

Новини

NurPhoto / Contributor / Getty Images

Уночі російська армія обстріляла чотири райони Дніпропетровщини — Синельниківський, Нікопольський, Криворізький та Дніпровський.

Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко, назвавши цю ніч надскладною.

По Синельниківському району після опівночі ворог ударив вчетверте за добу. У Великомихайлівці зруйновані кілька будинків. Восьмеро постраждалих. Серед них троє дітей. Найменшій дівчинці усього два роки. Усі у лікарні.

Тривають пошуково-рятувальні роботи у селищі Чаплине. Російська атака, що сталася напередодні, забрала життя понад 20 людей, з-поміж них двоє хлопчиків — 6 та 11 років.

«Вони просто гралися у себе вдома, коли туди прилетіли російські ракети. Поліція відкрила кримінальне провадження щодо порушення законів і звичаїв війни», — додав Резніченко.

Нікопольський район ворог тричі накривав вогнем з «Градів» та важкої артилерії. У Нікополь та Марганецьку громаду прилетіло 11 снарядів. Минулося без постраждалих.

Криворізький район обстрілювали російські «Урагани» та «Смерчі». Поцілили по Апостолівській та Широківській громадах. Село Кошове залишилося без світла. Кілька реактивних снарядів прилетіли і в один з районів Кривого Рогу. Є руйнація житла. Люди не ушкоджені.

На Дніпровський район росіяни скерували ракету. Наші військові її збили.