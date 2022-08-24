Зеленський разом із Джонсоном погасив поштову марку «Вільні, Незламні та Непереможні»
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Президент України Володимир Зеленський та премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон офіційно погасили спеціальний поштовий блок марки «Вільні, Незламні та Непереможні!».
Офіційна церемонія погашення відбулася в Києві з нагоди Дня Незалежності України.
Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський заявив, що ця марка присвячена 31-й річниці Незалежності України та шести місяцям захисту й оборони державної незалежності від російської агресії.
Також на церемонії погашення марки був автор ескізів — український дизайнер із Краматорська Антон Хрупін.
- 28 червня «Укрпошта» випустила нову поштову марку — із літаком «Мрія». У комплекті йде марка, конверт і листівка. Автор ілюстрації — 11-річна школярка Софія Кравчук з Волині.