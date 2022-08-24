У «Дії» запустили швидку реєстрацію ТОВ
- Автор:
- Анна Холоднова
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Міністерство оборони України
На порталі «Дія» 24 серпня запустили функцію автоматичної реєстрації товариства з обмеженою відповідальностю. Відтепер бізнес можна відкрити буквально за дві секунди.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Ще у жовтні 2020 року Мінцифри запустило послугу реєстрації ТОВ із держреєстратором. Нею встигли скористатися близько 13 тисяч українців. Зараз з процесу прибрали держреєстратора, щоб зекономити час.
Тепер підприємцям не потрібно чекати на рішення чиновника чи відповідь держреєстратора. Скористатися послугою можна де завгодно за допомогою застосунку «Дія».
- Мінцифри підготувало до запуску близько десяти нових послуг і документів у «Дії». У Міністерстві освіти та науки працюють над введенням документів про освіту в додаток «Дія».
- Також Міністерство цифрової трансформації планує створити реєстри у сфері нерухомості.