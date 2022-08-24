Україна отримала від США $3 мільярда безповоротного гранту
- Автор:
- Анна Холоднова
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Unsplash / dom
Сполучені Штати Америки 24 серпня передали $3 мільярда до державного бюджету України у формі безповоротного гранту.
Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко.
Кошти надійдуть в Україні через механізм Світового Банку.
«Вдячний нашим американським партнерам та команді Світового банку за потужну підтримку України. Грантова допомога є вагомим подарунком для нашої країни у День Незалежності України», — зазначив Сергій Марченко.
- 19 серпня Міністерство оборони США оголосило про новий пакет допомоги на $755 мільйонів. У ньому будуть боєприпаси для HIMARS, 16 гаубиць калібру 105 мм і 36 тисяч снарядів до них, 15 безпілотників ScanEagle, протилокаційні ракети HARM, тисяча важких протитанкових ракет TOW і тисяча протитанкових комплексів Javelin.
- Крім того, у Пентагоні повідомили, що США передадуть Україні зенітно-ракетні комплекси протиповітряної оборони NASAMS за два-три місяці.
- Видання Politico писало, що США планують надати Україні артилерійські снаряди Excalibur.