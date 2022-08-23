Зеленський пообіцяв «потужну відповідь», якщо росіяни посилять обстріли на День Незалежності
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- Олексій Ярмоленко
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Офіс президента / Telegram
Президент Володимир Зеленський пообіцяв російській армії «потужну відповідь», якщо вона посилить обстріли 23—24 серпня. Він зазначив, що загроза є, але вона існує постійно з початку вторгнення.
Про це Зеленський заявив на спільній з президентом Польщі Анджеєм Дудою зустрічі зі ЗМІ, пише Укрінформ.
«Що буде робити Україна, якщо будуть бити по Києву? Те саме, що зараз. Для мене, як для президента, упевнений, як для кожного українця, Київ, Чернігів, Донбас — усе це однакове. Там усі наші українці живуть. У Харкові, Запоріжжі. Відповідь така сама буде і в цих містах. Будуть бити нас — будуть отримувати відповідь, потужну відповідь. Хочу сказати, що з кожним днем, думаю, ви це бачите в інформаційному просторі, з кожним днем ця відповідь буде наростати. Буде все сильніше та сильніше», — пояснив він.
За його словами, наразі Україна має певну розвідувальну інформацію, а українська розвідка працює разом із західними партнерами. Він підкреслив, що загроза ударів з боку росії є постійною.
«Чи можуть вони збільшити кількість цих ударів? Так, вони можуть це зробити на 23—24 число. Це вся інформація, яку я маю. Іншої інформації у мене немає», — зазначив Зеленський.
- У Києві у період із 22 до 25 серпня заборонили проводити масові заходи, мирні збори, мітинги та інші заходи, повʼязані з великим скупченням людей. Таке рішення — це своєчасне реагування на ракетні удари росіян по центрах ухвалення рішень, по обʼєктах інфраструктури і оборонної промисловості під час відзначення Дня прапора та Дня Незалежності.
- Заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін заявив 19 серпня, що росія не готується до штурму чи наступу в День Незалежності України, але ракетні обстріли (як завжди) можливі.
- Державний департамент США попередив, що має інформацію про те, що росія нарощує зусилля для завдавання ударів по цивільній інфраструктурі та урядових обʼєктах України найближчими днями.