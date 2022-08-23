Дональд Трамп подав до суду через обшук у «Мар-а-Лаго»

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Колишній президент США Дональд Трамп звернувся до суду з проханням призупинити розслідування Міністерства юстиції щодо файлів, які вилучили з його резиденції «Мар-а-Лаго» у Флориді.

Про це повідомляє BBC.

Крім цього, юридична команда Трампа просить призначити незалежного юриста для нагляду за документами, які забрали агенти ФБР на початку цього місяця. Трамп також вимагає через суд отримати повний список того, що саме вилучили з його майна, і просить уряд повернути будь-яку річ, яка не підпадала під дію ордера на обшук. За даними ФБР, 8 серпня з маєтку Трампа у Флориді вилучили одинадцять наборів секретних файлів.

Юристи звинувачують департамент розслідувань Мністерства юстиції в тому, що ті хотіли знайти «політично корисні документи, або підтримати зусилля, спрямовані на те, щоб перешкодити президенту Трампу знову балотуватись».

«Шокуючі агресивні дії в «Мар-а-Лаго», здійснені приблизно двома десятками агентів ФБР, були без розуміння тих страждань, які це викличе у більшості американців», заявили адвокати Трампа.

Газета The New York Times повідомляла, що агенти вилучили у Трампа понад 300 документів із секретними позначками, включаючи матеріали ЦРУ, Агентства національної безпеки та ФБР.

Дональд Трамп перебуває під слідством за можливе неправильне поводження з документами. За законом президенти США повинні передати всі свої документи та електронні листи до Національного архіву, а ФБР розслідує, чи не зловживав Трамп документами, перенісши їх з Білого дому до «Мар-а-Лаго» після того, як він залишив свою посаду у січні 2021 року. Трамп раніше стверджував, що не зробив нічого поганого, а всі документи, які він взяв із Білого дому, вже були розсекречені ним самим.