Міноборони Німеччини відмовилося збільшити постачання зброї Україні

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Міністерство оборони Німеччини відхилило пропозицію депутатів Бундестагу від правлячої коаліції постачити Україні більше зброї і, якщо буде потрібно, погодитись на ослаблення власних збройних сил.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

«Справді, ми маємо бути готові до того, що путін скористається будь-якою слабкістю і навіть тимчасовим проломом в оборонній готовності НАТО», — заявив речник Міноборони.

Він нагадав, що Німеччина має надавати своїм партнерам по Альянсу «підтримку в рамках зобовʼязань», як це передбачено пʼятою статтею Договору про НАТО. «Під час Холодної війни ми б, ймовірно, не зрозуміли, якби наші союзники скоротили колективну оборону через ситуацію на різних театрах воєнних дій — а такі у світі були», — додав представник військового відомства.

Як пише DW, у спільній статті для видання Der Spiegel, оприлюдненій у неділю, 21 серпня, депутати, які спеціалізуються в галузі оборони — соціал-демократ Крістіан Клінк, представник партії «Союз 90/ «Зелені» Зара Нанні та вільний демократ Александер Мюллер — розкритикували нинішню позицію Берліну, що підтримка потенціалу бундесверу для захисту Німеччини та НАТО має пріоритет над наданням допомоги Україні.

Автори статті вказали, що досі уряд пояснював порівняно невеликі обсяги військової допомоги Україні дефіцитом військової техніки в німецькій армії. «Це не що інше, як сконструйований конфлікт цілей, оскільки безпеку та стабільність Європи наразі захищають в Україні», — зазначили вони.