США готують для передачі Україні 10 дронів-камікадзе Switchblade 600. Вони можуть знищувати важку бронетехніку
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Армія США готується укласти контракт на передачу Україні десяти безпілотників-камікадзе (баражуючих боєприпасів) великої дальності Switchblade 600.
Про це пише Defense News з посиланням на речницю Пентагону Джессіку Максвелл.
«Контракт на дослідження та розробку для 10 баражуючих боєприпасів Switchblade 600, що виробляється компанією AeroVironment, очікується протягом наступних 30 днів», — повідомила вона у листі.
Наразі Switchblade 600 на стадії прототипу, тому коли саме ЗСУ отримають ці дрони, невідомо.
ЗСУ вже використовують менші дрони Switchblade 300. «Старші» Switchblade 600 відрізняються потужною бойовою частиною, як у протитанкового комплексу Javelin. Вони призначені для знищення важкої бронетехніки на відстані до 40 км. Перебувати в повітрі Switchblade 600 можуть до 40 хвилин. Атакують ціль такі дрони зі швидкістю 185 км/год.
- 19 серпня Міністерство оборони США оголосило про новий пакет допомоги на $755 мільйонів. У ньому будуть боєприпаси для HIMARS, 16 гаубиць калібру 105 мм та 36 тисяч снарядів до них, 15 безпілотників ScanEagle, протилокаційні ракети HARM, 1 000 важких протитанкових ракет TOW та 1 000 протитанкових комплексів Javelin.
- Крім того, у Пентагоні повідомили, що США передадуть Україні зенітно-ракетні комплекси протиповітряної оборони NASAMS за два-три місяці.
- Видання Politico писало, що США планують надати Україні артилерійські снаряди Excalibur.