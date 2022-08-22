Литва посилила охорону кордону з Калінінградською областю росії

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Литва посилила охорону водного і сухопутного кордону з російською Калінінградською областю.

Про це повідомила міністр внутрішніх справ Аґне Білотайте під час візиту до портового міста Клайпеда.

За її словами, на тлі мілітаризації російської області і погроз з боку рф Литва оновила радіолокаційні системи та патрульні катери. Білотайте додала, що для Литви важливо забезпечити охорону Клайпедського порту, оскільки тут розташований термінал, який приймає скраплений природний газ, та «інші стратегічно важливі об’єкти».

Влада Клайпеди також підготувала 38 укриттів на випадок російської агресії.