Литва посилила охорону кордону з Калінінградською областю росії
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Литва посилила охорону водного і сухопутного кордону з російською Калінінградською областю.
Про це повідомила міністр внутрішніх справ Аґне Білотайте під час візиту до портового міста Клайпеда.
За її словами, на тлі мілітаризації російської області і погроз з боку рф Литва оновила радіолокаційні системи та патрульні катери. Білотайте додала, що для Литви важливо забезпечити охорону Клайпедського порту, оскільки тут розташований термінал, який приймає скраплений природний газ, та «інші стратегічно важливі об’єкти».
Влада Клайпеди також підготувала 38 укриттів на випадок російської агресії.
- 18 серпня міноборони росії заявило, що розмістило авіаційне угруповання з гіперзвуковими ракетами «Кинджал» у Калінінградській області, яка межує з Польщею та Литвою. Згідно із заявою військового відомства країни-агресора, МіГ-31 прибули на авіабазу в межах «додаткових заходів стратегічного стримування» і «будуть поставлені на цілодобове бойове чергування» разом із зазначеними ракетами.
- У Литві тоді заявили, що поява ракет «Кинджал» біля країни не вплине на безпекову ситуацію в регіоні.