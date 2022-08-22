«Азов» і Нацгвардія спростували заяву фсб щодо підозрюваної у вбивстві доньки ідеолога «руского міра» Дугіна

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Національна гвардія України спростувала заяву фсб про нібито причетність полку «Азов» до вбивства доньки ідеолога «русского міра» Олександра Дугіна Дарʼї.

У заяві Нацгвардії сказано, що громадянка України Вовк Наталія Павлівна, яку в рф назвали виконавицею вбивства Дугіної, ніколи не проходила службу в «Aзові». Окупанти такими твердженнями намагаються виправдати серед своїх громадян попереднє рішення щодо визнання «Aзову» терористичною організацією, показуючи росіянам «злочини, які вчиняють aзoвці» на території рф.

Сам полк «Азов» також спростовує заяву фсб.

«Жінка, ім’я та військове посвідчення якої опублікувала фсб у своєму звіті щодо розслідування теракту проти доньки російського пропагандиста Дугіна — не має жодного відношення до полку «Азов» та ніколи не належала до нашого підрозділу», — заявили в полку.

Пресслужба Національної гвардії

Так званий документ назвали черговою «візитівкою Яроша», а сам підрив автівки Дугіної — підготовкою до «трибуналу» над полоненими «азовцями» з «Азовсталі».

«Адже таким чином росія підігріває суспільну думку своїх громадян щодо «необхідності» такого судилища», — пояснили в «Азові».