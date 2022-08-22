Тест на наркотики, який здала премʼєр Фінляндії Санна Марін, виявився негативним
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- Анна Холоднова
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Wikimedia
Тест на наркотики, який здала премʼєр Фінляндії Санна Марін на тлі скандалу через вечірку за її участю, виявився негативним.
Про це повідомляють в уряді Фінляндії.
«Тест на наркотики, взятий у премʼєр-міністра Санни Марін 19 серпня 2022 року, не виявив наркотиків... Акт перевірки на наркотики підписав лікар з гігієни праці Пааво Халонен з Тервейстало», — йдеться в повідомленні.
- 18 серпня фінські ЗМІ опублікували відео з приватної вечірки, на якому фігурували фінські знаменитості і Санна Марін. На записі видно, як глава уряду танцює та всіляко розважається з іншими громадськими діячами. Критики премʼєра обурилися й почали закидати їй, що вона мало часу приділяє роботі, а натомість ходить на вечірки та фестивалі.
- Деякі ЗМІ та опозиція звернули увагу на кадр, у якому пролунала фраза зі словом «мука» — так на фінському сленгу називають кокаїн. Марін заявила, що наркотиків на вечірці не було і вона не вживала алкоголь у надмірній кількості. Опозиція вимагала від неї здати тест на наркотики — Марін погодилась і зробила це 19 серпня.