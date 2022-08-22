Тест на наркотики, який здала премʼєр Фінляндії Санна Марін, виявився негативним

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Тест на наркотики, який здала премʼєр Фінляндії Санна Марін на тлі скандалу через вечірку за її участю, виявився негативним.

Про це повідомляють в уряді Фінляндії.

«Тест на наркотики, взятий у премʼєр-міністра Санни Марін 19 серпня 2022 року, не виявив наркотиків... Акт перевірки на наркотики підписав лікар з гігієни праці Пааво Халонен з Тервейстало», — йдеться в повідомленні.