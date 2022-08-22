Громадська рада при Держкіно вимагає відкликати рішення про реорганізацію Довженко-Центру, про яке вона дізналась зі ЗМІ

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Громадська рада при Держкіно вимагає відкликати рішення про реорганізацію Довженко-Центру.

Текст заяви публікує «Детектор медіа».

Автори звернення, серед іншого, наголошують, що сама Громадська рада дізналася про рішення Держкіно зі ЗМІ і вважає його сумнівним та непрозорим. Зокрема, через те, що головним приводом для реорганізації стала фінансова нерентабельність установи.

«З видрукуваних на «Українській правді» статті та колонки на «Цензор.нет» пані Марини Кудерчук стає зрозумілим, що саме для неї як чиновниці є мірилом ефективності культурних інституцій. Вочевидь — це фінансові показники. І саме фінансова нерентабельність Довженко-Центру нібито виявилася головною причиною реорганізації. За такою логікою варто було б закрити Національний художній музей, Бібліотеку Вернадського та практично всі навчальні заклади. Хочемо нагадати очільникам Держкіно, що їхнє перебування на посадах — явище тимчасове, тоді як цінність мистецтва, діяльність культурних інституцій не обчислюються за логікою супермаркетів», — зазначили в Громадській раді.

Довженко-Центр з 1996 року працює як фільмофонд. У нього на зберіганні перебувають 60 283 одиниці фільмових матеріалів — ігрових, анімаційних, документальних та науково-популярних стрічок здебільшого українського виробництва. Довженко-Центр обʼєднує сучасне фільмосховище, єдину в Україні кінокопіювальну лабораторію, Музей кіно, паперовий кіноархів, медіатеку та власне видавництво, а також зберігає, досліджує і поширює національну кіноспадщину в Україні та за кордоном.