Секретар РНБО Данілов про позбавлення політиків громадянства: Якщо у вас немає другого паспорта — нема за що хвилюватися

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Офіс президента України / Facebook

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що політикам, які не мають другого громадянства, нема за що хвилюватися. Він наголошує, що в Україні має бути відповідальність за подвійне громадянство.

Про це він розповів в інтервʼю «Бабелю».

«У нас у Конституції прописано — єдине громадянство. І коли люди брали друге, третє, пʼяте — вони мали думати про якусь відповідальність?» — зазначив Данілов.

За його словами, крім паспорта, є ще багато інших нюансів, зокрема, де людина платить податки. Або де має право голосувати і обирати владу.