Секретар РНБО Данілов про позбавлення політиків громадянства: Якщо у вас немає другого паспорта — нема за що хвилюватися
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Офіс президента України / Facebook
Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що політикам, які не мають другого громадянства, нема за що хвилюватися. Він наголошує, що в Україні має бути відповідальність за подвійне громадянство.
Про це він розповів в інтервʼю «Бабелю».
«У нас у Конституції прописано — єдине громадянство. І коли люди брали друге, третє, пʼяте — вони мали думати про якусь відповідальність?» — зазначив Данілов.
За його словами, крім паспорта, є ще багато інших нюансів, зокрема, де людина платить податки. Або де має право голосувати і обирати владу.
- 20 липня низка українських ЗМІ, посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах, Офісі президента та керівництві фракції «Слуга народу», повідомили, що президент може підписати указ про позбавлення громадянства Геннадія Корбана, нардепа Вадима Рабіновича й олігарха Ігоря Коломойського.
- 22 липня 2022 року очільника Територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадія Корбана не впустили до України, прикордонники вилучили в нього український закордонний паспорт і повідомили, що його українське громадянство припинене згідно з указом президента Володимира Зеленського. Згодом за повернення Корбану громадянства висловилися понад сто громадських і політичних діячів, загалом у документі 112 сторінок із підписами.