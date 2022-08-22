Секретар РНБО Олексій Данілов назвав «ножем у спину» напад росіян з білорусі і розповів, як готувались до війни

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Юлія Вебер / «Бабель»

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що напад російської армії з території білорусі — це «ніж у спину», адже за декілька днів до цього міністр оборони білорусі віктор хренін запевняв Україну, що загрози з його території немає.

Про це Олексій Данілов розповів в інтервʼю «Бабелю».

«Пояснюю, чому для нас це був удар ножем у спину. За декілька днів до повномасштабного вторгнення [14 лютого] було пряме спілкування нашого міністра оборони з міністром оборони білорусі [віктором хреніним]. Він гарантував, давав слово генерала, офіцера, що такого [загрози з території білорусі] не буде. Наступного дня [15 лютого] голова нашої прикордонної служби спілкувався зі своїм колегою також на цю тему, і той його теж запевнив на 100%, що наступу не буде. Взагалі у нашому розумінні ситуації дійсно не було уявлення саме про такий формат війни. Ми очікували, що може бути донецький, луганський напрям. Як варіант — харківський, але такої агресії, як 24 лютого, ми не очікували, розумієте?», — розповів Данілов.

Секретар РНБО заявив, що до війни готувалися з першого дня, як заступили на свої посади, і заздалегідь відпрацювали багато питань — ідеться про рішення Ради нацбезпеки і оборони.

«Якби ми не прибрали російську агентуру з інформаційного простору, то уявіть, що б нам з вами могли розповісти телеканали Медведчука (або правильно назвати — російської федерації) до 24 лютого. Вішати локшину на вуха і розповідати про «російський братський народ»? Що було б, якби люди, залучені в схемах рф, не підпадали б під санкції РНБО? Просто потрібно зробити аналіз. А усі хочуть спрощеної процедури, коли, скажімо так, виходить хтось із високопосадовців і каже: «Хлопці, у нас через тиждень-два почнеться війна, тому, будь ласка, всі ховайтеся», — додав Данілов і наголосив, що кожен по-своєму уявляє підготовку.

Також Олексій Данілов зазначив, що повідомити про початок великої війни 24 лютого було фізично неможливо, адже війна могла початись і 25 лютого. Також він пригадав заяви західних партнерів про те, що війна почнеться з 10 по 15 січня чи напередодні нового року.