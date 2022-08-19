Компанія Maxar зробила супутникові знімки Запорізької АЕС. Значних пошкоджень на атомній станції немає
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Компанія Maxar зробила вранці 19 серпня нові супутникові знімки Запорізької атомної електростанції в окупованому Енергодарі.
Знімки компанія опублікувала у Twitter. Жодних значних ознак недавнього обстрілу чи пошкоджень на атомній станції та навколо неї не видно.
- Запорізька АЕС — під постійними обстрілами. Росіяни вже влучали у високовольтну лінію звʼязку автотрансформатора, поблизу сухого сховища відпрацьованого ядерного палива та поруч із дільницею зварки та сховищем джерел випромінювання. Останній обстріл був 14 серпня.
- Окупанти заявили, що 19 серпня очікують на «масштабну провокацію» на ЗАЕС нібито з боку України, і анонсували онлайн-трансляцію. Головне управління розвідки повідомило, що росіяни оголосили несподіваний «вихідний» на станції. 19 серпня на ЗАЕС буде тільки оперативний персонал. Усім іншим співробітникам вхід буде закрито. Також відомо, що представники «Росатому», які останнім часом постійно перебували на станції, терміново залишили територію обʼєкта.