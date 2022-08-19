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Німеччина передала Україні ще три установки Gepard і 11 транcпортерів M113. На черзі — снаряди Vulcano

Автор:
Костя Андрейковець
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Німеччина передала Україні ще три зенітні самохідні установки Gepard (12 вже передані) та 11 гусеничних бронетранспортерів М113 (33 одиниці вже передані). Також на додачу українські війська отримали тисячу сухпайків.

Про це йдеться в оновленому переліку озброєння для України, який публікується на сайті німецького уряду.

Окремо в переліку вказане озброєння, яке готується до відправки в Україну. У списку:

Зазначено, що майже вся ця техніка наразі на стадії виробництва.