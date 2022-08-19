Німеччина передала Україні ще три установки Gepard і 11 транcпортерів M113. На черзі — снаряди Vulcano

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Німеччина передала Україні ще три зенітні самохідні установки Gepard (12 вже передані) та 11 гусеничних бронетранспортерів М113 (33 одиниці вже передані). Також на додачу українські війська отримали тисячу сухпайків.

Про це йдеться в оновленому переліку озброєння для України, який публікується на сайті німецького уряду.

Окремо в переліку вказане озброєння, яке готується до відправки в Україну. У списку:

двадцять 70-мм ракетних установок з 2 000 ракетами, які оснащені лазерним наведенням. Установки призначені для кріплення на пікапи;

1 592 снаряди для артилерії калібру 155 мм;

255 снарядів Vulcano для артилерії калібру 155 мм, які можуть наводитися за GPS та вражати цілі на відстані 70—80 км (для САУ Caesar, Krab і PzH 2000);

для артилерії калібру 155 мм, які можуть наводитися за GPS та вражати цілі на відстані 70—80 км (для САУ Caesar, Krab і PzH 2000); 60 200 патронів калібру 40 мм;

6 підйомно-транспортних машин (автонавантажувачі);

40 одиниць оновлених пристроїв для боротьби з дронами;

12 ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2 на базі танка Leopard 1, а також 30 кулеметів MG3 «косторіз» для них;

Зазначено, що майже вся ця техніка наразі на стадії виробництва.